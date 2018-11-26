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"Євробляхери" відхрестилися від перекриття кордонів

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В організації "Авто Євро Сила" заявили, що їх активісти не мають стосунку до перекриття пунктів пропуску на кордоні України, передає УНН.

"Авто Євро Сила" ніякого стосунку до перекриття кордонів не має. Це люди, які живуть вздовж кордону, які обурені законом, який вийшов. Вони не є учасниками нашої організації", – повідомили УНН в організації.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи збираються активісти "Авто Евро Сили" надалі проводити акції, в організації заявили: "Якщо вводиться воєнний стан в країні, ніякі акції взагалі не можуть проводитися".

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Як повідомляв УНН, станом на 12:00 найбільше скупчення автомобілів у чергах спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, власники "євроблях" почали перекривати пропускні пункти на кордоні.

Вчора набули чинності закони №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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