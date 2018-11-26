"Евробляхеры" открестились от перекрытия границ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104637 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110207 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 146977 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142331 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135400 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127762 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169637 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Евробляхеры" открестились от перекрытия границ

"Евробляхеры" открестились от перекрытия границ

Киев  •  УНН

 • 15882 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В организации "Авто Евро Сила" заявили, что их активисты не имеют отношения к перекрытию пунктов пропуска на границе Украины, передает УНН.

"Авто Евро Сила" никакого отношения к перекрытию границ не имеет. Это люди, которые живут вдоль границы, которые возмущены законом, который вышел. Они не являются участниками нашей организации", – сообщили УНН в организации.

Кроме того, отвечая на вопрос, собираются ли активисты "Авто Евро Силы" в дальнейшем проводить акции, в организации заявили: "Если вводится военное положение в стране, никакие акции вообще не могут проводиться".

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Как сообщал УНН, по состоянию на 12:00 наибольшее скопление автомобилей в очередях наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

Напомним, вчера, 26 ноября, владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.

Вчера вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

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