"Евробляхеры" открестились от перекрытия границ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В организации "Авто Евро Сила" заявили, что их активисты не имеют отношения к перекрытию пунктов пропуска на границе Украины, передает УНН.
"Авто Евро Сила" никакого отношения к перекрытию границ не имеет. Это люди, которые живут вдоль границы, которые возмущены законом, который вышел. Они не являются участниками нашей организации", – сообщили УНН в организации.
Кроме того, отвечая на вопрос, собираются ли активисты "Авто Евро Силы" в дальнейшем проводить акции, в организации заявили: "Если вводится военное положение в стране, никакие акции вообще не могут проводиться".
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Как сообщал УНН, по состоянию на 12:00 наибольшее скопление автомобилей в очередях наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
Напомним, вчера, 26 ноября, владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты на границе.
Вчера вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.