Протести "євроблях": рух ускладнений на сімох пунктах пропуску

"У даний час на державному кордоні рух через 7 пунктів пропуску залишатися ускладненим. Зокрема обмеженим рух є через пункти пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Шегині" та "Краківець", що на кордоні з Польщею, та "Малий Березний" – на кордоні зі Словаччиною, і "Тиса", що на українсько-угорському кордоні", – йдеться в повідомленні.

Зранку повідомлялося, що до цього було заблоковано більше 10 пунктів пропуску на держкордоні. Однак на деяких напрямках протестувальники розблокували під'їзні шляхи.

"Наразі на цих напрямках нормалізується рух через державний кордон та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху", – уточнили у ДПСУ.

Крім того, додаткові сили Держприкордонслужби продовжують перебувати в готовності до дій для недопущення провокацій безпосередньо на кордоні.

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Нагадаємо, станом на 12:00 найбільше скупчення автомобілів у чергах спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Як повідомляв УНН, власники автомобілів на єврономерах почали перекривати пропускні пункти на кордоні вчора, 26 листопада.

Однак в організації "Авто Євро Сила" заявили, що їх активісти не мають стосунку до блокування пунктів пропуску.

Зазначимо, що вчора набули чинності закони №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.