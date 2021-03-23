Протест под Офисом Президента: в МВД анонсировали новые подозрения

Напомним
В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.
В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли фаеры на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.
Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.
Кроме того, народные депутаты от фракции “Слуга народа” заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.