Затриманому учаснику акції під Офісом президента вручили підозру - адвокат

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“Ветерану інкримінують „хуліганство з використанням зброї“. Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт”, — цитує адвоката DW.

За словами захисника, його підзахисного затримали 20 березня о 21:35, і, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, протягом доби, тобто до 21:35 21 березня йому мали вручити підозру.

“Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося тільки ввечері, оскільки слідчий не був на зв’язку”, — цитує адвоката сайт “Суспільного”. “Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися”, — розповів адвокат.

Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда дещо згодом. Однак Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу його підзахисного швидше за все розглянуть 22 березня у другій половині дня, або вранці 23 березня в Печерському районному суді Києва.