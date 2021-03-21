Офіс Президента перерахував пошкодження будівлі у результаті акції протесту напередодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Офіс Президента України перерахував точні збитки, завдані наслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, пише УНН з посиланням на повідомлення ОП.
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“Унаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн. У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найбільш радикальні його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках”, — вказано у повідомленні.
Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди.
“Крім того, внаслідок запуску феєрверків постраждали двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів. Також відбулося займання горища. Були зафіксовані окремі осередки загоряння на першому поверсі та пожежа в кабінеті на другому поверсі. Всі поверхи були наповнені димом. За попередніми експертними даними, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 млн грн”, — додали там.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.