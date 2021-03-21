Офис Президента перечислил повреждения здания в результате акции протеста накануне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Офис Президента Украины перечислил точные убытки, причиненные вследствие массовой акции, состоявшейся вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, пишет УНН со ссылкой на сообщение ОП.
Детали
“В результате массовой акции, которая состоялась вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, были нанесены повреждения административному зданию Офиса Президента Украины, предварительно оцениваемые в почти 2 млн грн. В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках”, — указано в сообщении.
Также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, причинившее значительный ущерб внешнему виду сооружения.
“Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом. По предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн”, — добавили там.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.