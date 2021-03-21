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Задержанному участнику акции под Офисом президента вручили подозрение - адвокат

Задержанному участнику акции под Офисом президента вручили подозрение - адвокат

Киев  •  УНН

 • 17476 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Одному из участников акции под Офисом президента (ОП) Украины Владиславу Сорди, задержанному правоохранителями накануне, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия". Об этом вечером воскресенья, 21 марта, сообщил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок, передает УНН.

Цитата

“Ветерану инкриминируют „хулиганство с использованием оружия“. Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест”, — цитирует адвоката DW.

По словам защитника, его подзащитного задержали 20 марта в 21:35, и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение.

“Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только вечером, так как следователь не был на связи”, — цитирует адвоката сайт “Общественного”. “Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться”, — рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сордо несколько позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона. Также защитник сообщил, что дело его подзащитного скорее всего рассмотрят 22 марта во второй половине дня, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.

Что было раньше

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн. Грн.

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