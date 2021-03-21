Задержанному участнику акции под Офисом президента вручили подозрение - адвокат

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“Ветерану инкриминируют „хулиганство с использованием оружия“. Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест”, — цитирует адвоката DW.

По словам защитника, его подзащитного задержали 20 марта в 21:35, и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение.

“Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только вечером, так как следователь не был на связи”, — цитирует адвоката сайт “Общественного”. “Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться”, — рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сордо несколько позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона. Также защитник сообщил, что дело его подзащитного скорее всего рассмотрят 22 марта во второй половине дня, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.