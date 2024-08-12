Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Промедление с продажей яхты экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука со стороны главы Агентства по развитию и менеджменту активов Елены Думы является достаточным основанием, чтобы провести конкурс и получить нового руководителя агентства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

Я считаю, что этой позорной ситуации достаточно для того, чтобы провести очередной конкурс на замещение должностного лица, руководителя АРМА. И надеюсь, что новый человек, который будет возглавлять АРМА, будет иметь не только надлежащий профессиональный уровень, но и будет человеком чести и порядочности и будет выполнять свою работу в интересах государства Украина - отметил Багиров.

По его словам, правоохранители должны проверить, почему АРМА так и не смогло реализовать яхту Royal Romance.

Каждый гражданин Украины имеет свое личное мнение по этому поводу. Свои выводы. И я уверен, что 90% наших граждан однозначно придут к выводам, что были какие-то договоренности по затягиванию вопроса продажи актива, который стоит десятки миллионов долларов... Граждане Украины уже не удивляются, что АРМА или другие органы не выполняют свои обязанности оперативно, предоставляют возможность каким-то договоренностям быть практически реализованными - указывает правозащитник.

Зволікання з продажем яхти медведчука: чи можливе сприяння проросійським силам з боку голови АРМА?

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. А экс-нардеп Игорь Мосийчук уверен, что Елена Дума действовала в интересах пророссийского политика медведчука, затягивая продажу его яхты.