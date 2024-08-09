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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:39  •  38729 просмотра

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Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление со стороны Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с продажей яхты Royal Romance вызвали волну возмущения и подозрений в возможном содействии со стороны руководства агентства подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Затягивание процесса реализации этого актива вызывает обоснованные вопросы относительно мотивов и действий главы АРМА Елены Думы, пишет УНН.

Детали

Недавно стало известно, что АРМА не может продать один из самых дорогих арестованных активов виктора медведчука - яхту Royal Romance - из-за того, что суд в Хорватии отменил арест указанного имущества.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис Генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Возникает вопрос, почему Елена Дума фактически отказалась от продажи такого дорогостоящего актива, ведь успешная реализация яхты медведчука могла бы не только подчеркнуть эффективность работы агентства, но и добавить "баллов" самой руководительнице агентства.

Ответ на это может быть очень простым. Ведь, если спросить себя: "Кому выгодно, чтобы яхту не продали?", ответ один и очевидный - виктору медведчуку. Не исключено, что Елена Дума могла действовать под влиянием или по договоренности с медведчуком, чтобы затягивать с продажей яхты.

Возможно, руководительница АРМА действовала и не под влиянием самого медведчука, а других лиц, заинтересованных в сохранении активов медведчука, однако результат ее действий очевиден.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук уверен, что глава АРМА Елена Дума точно действовала в интересах медведчука, но делала ли она это умышленно - призывает разобраться правоохранителей.

"Первое - я считаю, что госпожа Дума непосредственный виновник в той истории, которая возникла с яхтой медведчука. Второе - я считаю, что госпожа Дума действовала в интересах медведчука", - отметил экс-нардеп в комментарии УНН.

Не стоит отбрасывать и вариант, что промедление могло быть результатом халатности или некомпетентности со стороны руководства АРМА.

"Оценку действиям Думы должны дать правоохранительные органы. Здесь 50 на 50: либо она действовала в интересах медведчука, либо она действовала в собственных интересах и просто "провтыкала" все, служебная халатность, как говорится", - отметил в комментарии УНН адвокат Сергей Лысенко.

Однако не все соглашаются с тем, что это могла быть просто служебная халатность Елены Думы. В частности, политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.

"Я не суд, чтобы выносить вердикт, но для меня очевидно и однозначно, что действия АРМА были мотивированы. Кому выгодно (что яхту не продали - ред.) - медведчуку, или его куму путину, можем дискутировать. Это пусть изучают правоохранители. Я же могу предположить, что это люди совершают такие действия, потому что они замотивированы деньгами... Полгода она давала предложения, вы вдумайтесь! Полгода! Ага, просто халатность", - отметил он в комментарии УНН.

Но какими бы мотивами не руководствовалась Елена Дума, нереализация яхты приводит как минимум к снижению доверия общества к действиям АРМА как институции, а как максимум - к потерям доходов для государственного бюджета, которые могли быть использованы на нужды украинских военных.

Поэтому очевидно, что правоохранители должны провести расследование действий главы АРМА Елены Думы относительно промедления с продажей яхты медведчука, чтобы установить, были ли действия сознательными и имели ли они целью содействие интересам предателя. В случае выявления фактов сознательного промедления или содействия интересам медведчука, необходимо привлечь к ответственности руководительницу АРМА и других работников агентства, включая уголовную ответственность и увольнение с должностей.

Кроме того, по результатам расследования необходимо внедрить более жесткие механизмы контроля за деятельностью АРМА, включающие внешние аудиты и проверки для обеспечения прозрачности и эффективности управления арестованными активами. Ведь, как оказалось, в АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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