Прогноз погоды на 14 октября в Киевской области: будет облачно с дождем
Киев • УНН
В Киевской области 14 октября ожидается облачная погода с прояснениями и дождем. Температура ночью 3-8°C, днем 8-13°C, в Киеве ночью 6-8°C, днем 10-12°C, ветер западный 7-12 м/с.
В Киевской области 14 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По информации, ночью пройдет умеренный дождь, а днем - небольшой.
Ветер будет западный, со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах 3-8°C, днем - 8-13°C. В Киеве ночью температура составит 6-8°C, а днем - 10-12°C.
Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков8 октября 2024, 04:20 • 59923 просмотра