Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков

Сегодня в Киевской области наблюдается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По информации, ветер будет преимущественно западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 12-17°C, в Киеве - 15-17°C.

По состоянию на 7:00 в столице температура воздуха составляла 9°C, относительная влажность достигла 84%, а атмосферное давление зафиксировано на уровне 744 мм рт. ст. В течение дня ожидается стабильная погода без значительных изменений, что обеспечит комфортные условия для жителей города.

Погода в Киеве установила 11 рекордов в сентябре