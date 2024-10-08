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Сьогодні на Київщині спостерігатиметься хмарна погода без опадів

Сьогодні на Київщині спостерігатиметься хмарна погода без опадів

Київ • УНН

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У Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Температура 12-17°C, у Києві 15-17°C, вітер західний 7-12 м/с, вранці у столиці було 9°C.

Сьогодні в Київській області спостерігається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За інформацією, вітер буде переважно західний, із швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах 12-17°C, у Києві — 15-17°C.

Станом на 7:00 у столиці температура повітря становила 9°C, відносна вологість досягла 84%, а атмосферний тиск зафіксований на рівні 744 мм рт. ст. Упродовж дня очікується стабільна погода без значних змін, що забезпечить комфортні умови для мешканців міста.

Погода у Києві встановила 11 рекордів у вересні30.09.24, 13:24 • 15857 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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