Погода у Києві встановила 11 рекордів у вересні

У Києві 27-28 вересня зафіксовано три температурні рекорди, а загалом у столиці у перший місяць осені погода встановила 11 рекордів щодо температури, повідомили у понеділок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 27 та 28 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.

Мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9°С.

Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0°С. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 23,1°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 1927 року на 2,0°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

"Усього за місяць встановлено 11 температурних рекордів", - ідеться у повідомленні.

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