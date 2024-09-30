Погода в Киеве установила 11 рекордов в сентябре

В Киеве 27-28 сентября зафиксировано три температурных рекорда, а всего в столице в первый месяц осени погода установила 11 рекордов по температуре, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 27 и 28 сентября в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха 27 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 1,9°С.

Минимальная температура воздуха 28 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1927 года превышено на 1,0°С. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1927 года на 2,0°С, а климатическую норму - на 9,9°С.

«Всего за месяц установлено 11 температурных рекордов», - говорится в сообщении.

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