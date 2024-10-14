Прогноз погоди на 14 жовтня у Київській області: буде хмарно з дощем
Київ • УНН
У Київській області 14 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями та дощем. Температура вночі 3-8°C, вдень 8-13°C, у Києві вночі 6-8°C, вдень 10-12°C, вітер західний 7-12 м/с.
У Київській області 14 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За інформацією, вночі пройде помірний дощ, а вдень - невеликий.
Вітер буде західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температурні показники вночі коливатимуться в межах 3-8°C, вдень - 8-13°C. У Києві вночі температура становитиме 6-8°C, а вдень - 10-12°C.
Сьогодні на Київщині спостерігатиметься хмарна погода без опадів08.10.24, 07:20 • 60646 переглядiв