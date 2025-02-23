Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о новом раунде работы над соглашением с США, передает УНН.

Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян - сообщил Ермак.

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Глава ОП напомнил, что вместе с первым вице-премьер-министром-министром по экономике Юлией Свириденко отправился на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения.

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К ним присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

От американской стороны были министр финансов Скотт Бессент и советник Президента США по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

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