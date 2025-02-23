ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
16:52 • 44584 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 75976 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 103266 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 102163 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 102424 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 84455 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 67297 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 52793 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 56328 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 57863 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

23 февраля, 07:45 • 101057 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

23 февраля, 08:34 • 75129 просмотра
Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

23 февраля, 08:48 • 94831 просмотра
"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

23 февраля, 08:57 • 98357 просмотра
США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

23 февраля, 09:16 • 88870 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 175680 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 183364 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 160025 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 182888 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 179083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 140494 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 124534 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 134656 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 172625 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 145592 просмотра
Актуальное
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Киев  •  УНН

 • 43829 просмотра

Read in English

Председатель ОП Андрей Ермак и украинская делегация провели переговоры с американскими партнерами по новому соглашению. Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники обеих стран, включая министра финансов США и советника по нацбезопасности.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о новом раунде работы над соглашением с США, передает УНН.

Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян 

- сообщил Ермак.

Добавим

Глава ОП напомнил, что вместе с первым вице-премьер-министром-министром по экономике Юлией Свириденко отправился на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения.

Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов23.02.25, 17:22 • 15113 просмотров

К ним присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

От американской стороны были министр финансов Скотт Бессент и советник Президента США по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с США: что известно23.02.25, 14:59 • 13732 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы