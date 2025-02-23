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05:23 • 16569 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123117 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182960 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147350 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138839 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117368 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108007 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142164 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134487 перегляди

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Просуваємося в роботі: Єрмак про новий раунд переговорів з США

Просуваємося в роботі: Єрмак про новий раунд переговорів з США

Київ • УНН

 • 119023 перегляди

Голова ОП Андрій Єрмак та українська делегація провели переговори з американськими партнерами щодо нової угоди. У зустрічі взяли участь високопосадовці обох країн, включаючи міністра фінансів США та радника з нацбезпеки.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про новий раунд роботи над угодою із США, передає УНН.

Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян 

- повідомив Єрмак.

Додамо

Глава ОП нагадав, що разом з першою віце-премʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко вирушив на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди.

Зеленський: Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів23.02.25, 17:22 • 27824 перегляди

До них долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.

Єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів зі США: що відомо23.02.25, 14:59 • 20339 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
yuliia-svyrydenkoЮлія Свириденко
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
andrii-yermakАндрій Єрмак
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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