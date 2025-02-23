Просуваємося в роботі: Єрмак про новий раунд переговорів з США
Київ • УНН
Голова ОП Андрій Єрмак та українська делегація провели переговори з американськими партнерами щодо нової угоди. У зустрічі взяли участь високопосадовці обох країн, включаючи міністра фінансів США та радника з нацбезпеки.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про новий раунд роботи над угодою із США, передає УНН.
Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян
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Глава ОП нагадав, що разом з першою віце-премʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко вирушив на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди.
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До них долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.
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