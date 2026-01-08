Притворялась, что выгуливала собак: СБУ задержала в Одессе российскую агентку, которая оправдывала агрессора и корректировала удары
Киев • УНН
СБУ задержала 52-летнюю безработную женщину в Одессе, которая корректировала вражеские атаки по городу, обозначая объекты на гугл-картах. Ей грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену, оправдание агрессии РФ и нарушение равноправия граждан.
СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки, которая корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала оккупантов в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Задержанной оказалась 52-летняя безработная женщина, которая была завербована врагом. Она делала вид, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых, а на самом деле обходила местность и отмечала на гугл-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.
Кроме того, она регулярно меняла одежду и манеру поведения. Полученную информацию, а именно - фото, видео и геолокации - женщина передавала россиянам.
После задержания у нее изъяли смартфон с подготовленным агентурным "отчетом" для гру рф. На гаджете были обнаружены ее сообщения в Телеграм, где она оправдывает полномасштабное вторжение российских оккупантов.
Задержанной сообщили агенту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111
(государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 436
(оправдание вооруженной агрессии рф против Украины);
- ч. 1 ст. 161
(нарушение равноправия граждан).
Сейчас задержанной грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ задержала в киевском ТРЦ российского агента, которая 4 января подорвала автомобиль украинского военного в Оболонском районе столицы.