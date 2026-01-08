$42.720.15
07:54 • 6750 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 26551 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 21384 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 25203 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 35337 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 39665 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 30012 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 28687 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 28074 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 47778 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзивы
Притворялась, что выгуливала собак: СБУ задержала в Одессе российскую агентку, которая оправдывала агрессора и корректировала удары

Киев • УНН

 • 168 просмотра

СБУ задержала 52-летнюю безработную женщину в Одессе, которая корректировала вражеские атаки по городу, обозначая объекты на гугл-картах. Ей грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену, оправдание агрессии РФ и нарушение равноправия граждан.

Притворялась, что выгуливала собак: СБУ задержала в Одессе российскую агентку, которая оправдывала агрессора и корректировала удары
Фото: СБУ

СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки, которая корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала оккупантов в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Задержанной оказалась 52-летняя безработная женщина, которая была завербована врагом. Она делала вид, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых, а на самом деле обходила местность и отмечала на гугл-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

Кроме того, она регулярно меняла одежду и манеру поведения. Полученную информацию, а именно - фото, видео и геолокации - женщина передавала россиянам.

После задержания у нее изъяли смартфон с подготовленным агентурным "отчетом" для гру рф. На гаджете были обнаружены ее сообщения в Телеграм, где она оправдывает полномасштабное вторжение российских оккупантов.

Задержанной сообщили агенту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 2 ст. 436 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины);
      • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан).

        Сейчас задержанной грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

        Напомним

        СБУ задержала в киевском ТРЦ российского агента, которая 4 января подорвала автомобиль украинского военного в Оболонском районе столицы.

        Евгений Устименко

        Общество Война в Украине Криминал и ЧП
        российская пропаганда
        Социальная сеть
        Военное положение
        Война в Украине
        Пожизненное лишение свободы
        Служба безопасности Украины
        Украина
        Одесса