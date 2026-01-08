Вдавала, що вигулювала собак: СБУ затримала в Одесі російську агентку, яка виправдовувала агресора і коригувала удари

$42.720.15
49.920.12
ukenru
07:54 • 6530 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 26040 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 21039 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 24914 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 35077 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 39461 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 29911 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 28631 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 28048 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 47524 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
98%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10 • 19623 перегляди
Британія та Франція планують відправити до України не більше 15 000 військових після мирної угоди - The Times8 січня, 01:17 • 5234 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 20616 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 6618 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо04:35 • 9488 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 39807 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 44585 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 47524 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 87743 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 124849 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Марко Рубіо
Музикант
Михайло Поплавський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 1290 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 20316 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 47421 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 66852 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 108792 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Google Play
Р-73

Вдавала, що вигулювала собак: СБУ затримала в Одесі російську агентку, яка виправдовувала агресора і коригувала удари

Київ • УНН

 • 38 перегляди

СБУ затримала 52-річну безробітну жінку в Одесі, яка коригувала ворожі атаки по місту, позначаючи об'єкти на гугл-картах. Їй загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду, виправдовування агресії РФ та порушення рівноправності громадян.

Вдавала, що вигулювала собак: СБУ затримала в Одесі російську агентку, яка виправдовувала агресора і коригувала удари
Фото: СБУ

СБУ затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки, що коригувала ворожі атаки по місту і підтримувала окупантів в соцмережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Затриманою виявилась 52-річна безробітна жінка, яка була завербована ворогом. Вона вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих, а насправді обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці.

Крім того, вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки. Отриману інформацію, а саме - фото, відео і геолокації - жінка передавала росіянам.

Після затримання в неї вилучили вилучено смартфон із підготовленим агентурним "звітом" для гру рф. На гаджеті було виявлено її дописи у Телеграм, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Затриманій повідомили агентці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 2 ст. 436 (виправдовування збройної агресії рф проти України);
      • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян).

        Наразі затриманій загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Нагадаємо

        СБУ затримала у київському ТРЦ російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі столиці.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
        російська пропаганда
        Соціальна мережа
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Довічне позбавлення волі
        Служба безпеки України
        Україна
        Одеса