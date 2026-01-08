Вдавала, що вигулювала собак: СБУ затримала в Одесі російську агентку, яка виправдовувала агресора і коригувала удари
Київ • УНН
СБУ затримала 52-річну безробітну жінку в Одесі, яка коригувала ворожі атаки по місту, позначаючи об'єкти на гугл-картах. Їй загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду, виправдовування агресії РФ та порушення рівноправності громадян.
СБУ затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки, що коригувала ворожі атаки по місту і підтримувала окупантів в соцмережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.
Деталі
Затриманою виявилась 52-річна безробітна жінка, яка була завербована ворогом. Вона вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих, а насправді обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці.
Крім того, вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки. Отриману інформацію, а саме - фото, відео і геолокації - жінка передавала росіянам.
Після затримання в неї вилучили вилучено смартфон із підготовленим агентурним "звітом" для гру рф. На гаджеті було виявлено її дописи у Телеграм, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення російських окупантів.
Затриманій повідомили агентці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111
(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 436
(виправдовування збройної агресії рф проти України);
- ч. 1 ст. 161
(порушення рівноправності громадян).
Наразі затриманій загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
СБУ затримала у київському ТРЦ російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі столиці.