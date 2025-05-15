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Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Бруклина Бекхэма и его жену Николу Пельтц на фоне схожести их семейных конфликтов – СМИ

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц на ужин. Супруги испытывают сочувствие к паре из-за семейных конфликтов, с которыми те столкнулись.

Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Бруклина Бекхэма и его жену Николу Пельтц на фоне схожести их семейных конфликтов – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл "тайно поддерживают" Бруклина Бекхэма и его жену Николу Пельтц из-за сходства семейных конфликтов, с которыми они столкнулись. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Принц Гарри и Меган Маркл, которые также носят титулы герцог и герцогиня Сассекские, пригласили пару на ужин в свое поместье в Монтесито, Калифорния.

26-летний Бруклин и 30-летняя Никола, проживающие в Лос-Анджелесе, получили "непоколебимую поддержку" от Гарри и Меган, которые, как сообщается, испытывают к ним "сочувствие".

Ужин может разозлить Дэвида и Викторию Бекхэм, которые, как говорят, поссорились с Сассексами из-за обвинений в утечке информации в прессу.

Сообщается, что у Меган состоялся "глубокий и содержательный" разговор с Николой на ужине для VIP-персон в их доме, и герцогиня "чувствует к ней большое сочувствие", поскольку обеих женщин назвали "разрушительницами дома". Так утверждает источник, знакомый с событиями ужина.

Меган очень сочувствовала ей и сказала, что у них есть общий язык. У Николы и Меган также были определенные "глубокие и содержательные" отношения, поскольку, очевидно, обе женщины позиционировались в СМИ как разрушительницы дома – женщины, которые разрывают семьи своих мужей

– утверждает инсайдер.

Сообщается, что Гарри и Меган были очень чуткими и очень добрыми к Бруклину и Николе.

Гарри полностью осознавал ситуацию и предложил Бруклину свою непоколебимую поддержку как человек, который прошел через подобное - отметил инсайдер.

Конфликт в семье Бекхэмов

У британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм возник серьезный конфликт с женой старшего сына — невесткой Николой Пельтц.

Инсайдер сообщил, что в семье, которая до недавнего времени славилась своими крепкими отношениями, сейчас неурядицы. Особенно это стало очевидно после того, как Бруклин проигнорировал юбилей своего отца Дэвида, несмотря на то, что находился в Лондоне и был приглашен.

Также инсайдер раскрыл Daily Mail подробности их недоразумений в семье. Причина этого — конфликт Виктории Бекхэм с невесткой Николой Пельтц. Источник сообщает, что жена Бруклина изрядно похожа на его мать. В частности, Никола — сильная женщина, и хочет создать собственный семейный бренд, а для этого нужно, чтобы муж отдалился от Бекхэмов. Виктория якобы говорит близким друзьям, что чувствует себя преданной собственным сыном, и называет Николу "гадюкой".

Дополнение

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший работает над книгой о детстве герцогини Сассекской. Он планирует снять спин-офф и документальный фильм по мотивам книги и отрицает утверждения Меган о бедности.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Принц Гарри, герцог Сассекский
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