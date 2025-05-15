Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Брукліна Бекхема та його дружиною Ніколу Пельц на тлі схожості їхніх сімейних конфліктів – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл "таємно підтримують" Брукліна Бекхема та його дружину Ніколу Пельц через схожість сімейних конфліктів, з якими вони зіштовхнулися. Про це пише УНН з посиланням на Daily Mail.

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Принц Гаррі і Меган Маркл, які також носять титули герцог і герцогиня Сассекські, запросили пару на вечерю до свого маєтку в Монтесіто, Каліфорнія.

26-річний Бруклін та 30-річна Нікола, які проживають у Лос-Анджелесі, отримали "непохитну підтримку" від Гаррі та Меган, які, як повідомляється, відчувають до них "співчуття".

Вечеря може розлютити Девіда та Вікторію Бекхем, які, як кажуть, посварилися з Сассексами через звинувачення у витоку інформації до преси.

Повідомляється, що Меган мала "глибоку та змістовну" розмову з Ніколою на вечері для VIP-персон у їхньому будинку, і герцогиня "відчуває до неї велике співчуття", оскільки обох жінок назвали "руйнівницями дому". Так стверджує джерело, знайоме з подіями вечері.

Меган дуже співчувала їй і сказала, що у них є спільна мова. У Ніколи та Меган також були певні "глибокі та змістовні" стосунки, оскільки, очевидно, обидві жінки позиціонувалися в ЗМІ як руйнівниці дому – жінки, які розривають сім'ї своїх чоловіків – стверджує інсайдер.

Повідомляється, що Гаррі та Меган були дуже чуйними та дуже добрими до Брукліна і Ніколи.

Гаррі повністю усвідомлював ситуацію та запропонував Брукліну свою непохитну підтримку як людина, яка пройшла через подібне - зазначив інсайдер.

Конфлікт в родині Бекхемів

У британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем виник серйозний конфлікт із дружиною старшого сина — невісткою Ніколою Пельтц.

Інсайдер повідомив, що в родині, яка донедавна славилася своїми міцними стосунками, наразі негаразди. Особливо це стало очевидно після того, як Бруклін проігнорував ювілей свого батька Девіда, попри те, що перебував у Лондоні та був запрошений.

Також інсайдер розкрив Daily Mail подробиці їхніх непорозумінь у родині. Причина цього — конфлікт Вікторії Бекхем із невісткою Ніколою Пельтц. Джерело повідомляє, що дружина Брукліна неабияк схожа на його матір. Зокрема, Нікола — сильна жінка, і хоче створити власний сімейний бренд, а задля цього потрібно, щоб чоловік віддалився від Бекхемів. Вікторія нібито говорить близьким друзям, що почувається зрадженою власним сином, і називає Ніколу "гадюкою".

Доповнення

Зведений брат Меган Маркл Томас Маркл-молодший працює над книгою про дитинство герцогині Сассекської. Він планує зняти спін-офф та документальний фільм за мотивами книги і заперечує твердження Меган про бідність.