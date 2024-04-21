Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

Наиболее незащищенными от атак врага являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области. Эти регионы можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Сейчас мы видим, что война касается абсолютно всех городов, которые есть в Украине. Конечно больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего это Харьковщина, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области. Конечно, с этим можно бороться. Для этого нам необходимы системы ПВО. "Мы очень рассчитываем на помощь, в том числе американских партнеров, - сказал Евлаш.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что помощь от США, которую получила Украина, - это весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, и наши города и села, которые страдают от российского террора.