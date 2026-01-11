Приехал помогать людям и погиб от повторного удара ракет: в Киеве 12 января будут прощаться с медиком

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Эксклюзив
09:33 • 11411 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 16738 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 25432 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 36418 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 56881 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 40886 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33071 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36588 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59713 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40637 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
88%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11 января, 04:00 • 10460 просмотра
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11 января, 04:43 • 7304 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 6726 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 15364 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго08:18 • 11591 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 11406 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 48694 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 97153 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 123456 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 93448 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 17089 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 19766 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 75414 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 76396 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 96771 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Приехал помогать людям и погиб от повторного удара ракет: в Киеве 12 января будут прощаться с медиком

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Прощание с медиком Сергеем Смоляком, погибшим от повторного ракетного удара, состоится 12 января в Михайловском Златоверхом соборе. Всех желающих почтить Героя ждут в 12:00.

Приехал помогать людям и погиб от повторного удара ракет: в Киеве 12 января будут прощаться с медиком

В Киеве сообщили дату, время и место прощания с Сергеем Смоляком, который спасал людей на месте прилета, однако погиб из-за повторного ракетного удара, выполняя профессиональные обязанности медика. Об этом сообщает Каховская городская территориальная община, передает УНН.

Детали

Прощание с медиком Сергеем Смоляком состоится завтра, 12 января, в Михайловском Златоверхом соборе.

Всех, кто желает отдать дань уважения Герою и проводить его в последний путь, ждут в 12:00.

Напомним

В Дарницком районе столицы из-за повторного попадания погиб медик, оказывавший помощь.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киев