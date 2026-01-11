Приехал помогать людям и погиб от повторного удара ракет: в Киеве 12 января будут прощаться с медиком

В Киеве сообщили дату, время и место прощания с Сергеем Смоляком, который спасал людей на месте прилета, однако погиб из-за повторного ракетного удара, выполняя профессиональные обязанности медика. Об этом сообщает Каховская городская территориальная община, передает УНН.

Детали

Прощание с медиком Сергеем Смоляком состоится завтра, 12 января, в Михайловском Златоверхом соборе.

Всех, кто желает отдать дань уважения Герою и проводить его в последний путь, ждут в 12:00.

Напомним

В Дарницком районе столицы из-за повторного попадания погиб медик, оказывавший помощь.