Приехал помогать людям и погиб от повторного удара ракет: в Киеве 12 января будут прощаться с медиком
Киев • УНН
Прощание с медиком Сергеем Смоляком, погибшим от повторного ракетного удара, состоится 12 января в Михайловском Златоверхом соборе. Всех желающих почтить Героя ждут в 12:00.
В Киеве сообщили дату, время и место прощания с Сергеем Смоляком, который спасал людей на месте прилета, однако погиб из-за повторного ракетного удара, выполняя профессиональные обязанности медика. Об этом сообщает Каховская городская территориальная община, передает УНН.
Детали
Прощание с медиком Сергеем Смоляком состоится завтра, 12 января, в Михайловском Златоверхом соборе.
Всех, кто желает отдать дань уважения Герою и проводить его в последний путь, ждут в 12:00.
Напомним
В Дарницком районе столицы из-за повторного попадания погиб медик, оказывавший помощь.