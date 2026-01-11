Приїхав допомагати людям та загинув від повторного удару ракет: у Києві 12 січня прощатимуться з медиком
Київ • УНН
Прощання із медиком Сергієм Смоляком, який загинув від повторного ракетного удару, відбудеться 12 січня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Усіх бажаючих вшанувати Героя чекають о 12:00.
У Києві повідомили дату, час і місце прощання з Сергієм Смоляком, який рятував людей на місці прильоту, однак загинув через повторний ракетний удар, виконуючи професійні обов’язки медика. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає УНН.
Деталі
Прощання із медиком Сергієм Смоляком відбудеться завтра, 12 січня, у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Усіх, хто бажає віддати шану Герою та провести його в останню путь, чекають на 12:00.
Нагадаємо
У Дарницькому районі столиці через повторне влучання загинув медик, який надавав допомогу.