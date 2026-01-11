Приїхав допомагати людям та загинув від повторного удару ракет: у Києві 12 січня прощатимуться з медиком

$42.990.00
Ексклюзив
09:33 • 11396 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 16721 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 25421 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 36407 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 56866 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 40877 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33066 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36586 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 59711 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40637 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Популярнi новини
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00 • 10460 перегляди
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43 • 7304 перегляди
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo11 січня, 06:39 • 6726 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 15364 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18 • 11591 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 11406 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 48694 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 97153 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 123456 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 93448 перегляди
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 17089 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 19766 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 75414 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 76396 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 96771 перегляди
Приїхав допомагати людям та загинув від повторного удару ракет: у Києві 12 січня прощатимуться з медиком

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прощання із медиком Сергієм Смоляком, який загинув від повторного ракетного удару, відбудеться 12 січня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Усіх бажаючих вшанувати Героя чекають о 12:00.

Приїхав допомагати людям та загинув від повторного удару ракет: у Києві 12 січня прощатимуться з медиком

У Києві повідомили дату, час і місце прощання з Сергієм Смоляком, який рятував людей на місці прильоту, однак загинув через повторний ракетний удар, виконуючи професійні обов’язки медика. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає УНН.

Деталі

Прощання із медиком Сергієм Смоляком відбудеться завтра, 12 січня, у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Усіх, хто бажає віддати шану Герою та провести його в останню путь, чекають на 12:00.

Нагадаємо

У Дарницькому районі столиці через повторне влучання загинув медик, який надавав допомогу.

Алла Кіосак

Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ