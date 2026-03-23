Причины масштабного пожара на складах под Киевом устанавливаются - в ГСЧС указали на сложности
Киев • УНН
Для ликвидации огня на площади 5 тысяч квадратных метров задействовали более 60 спасателей. На месте работает лаборатория и полиция для опроса свидетелей.
Причины пожара на складах в селе Погребы Киевской области устанавливаются, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, пишет УНН.
Детали
Для ликвидации пожара в селе Погребы Киевской области, по его словам, было задействовано более 60 спасателей.
Причину пожара при таких масштабах, если она не очевидна, установить сложно. Необходимо, чтобы работала лаборатория, а полиция опросила свидетелей, тогда можно установить причину
Хорунжий отметил, что пожар произошел на 5 тысячах квадратных метров.
