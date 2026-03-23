Причини масштабної пожежі на складах під Києвом встановлюються - у ДСНС вказали на складнощі

Причини пожежі на складах у селі Погреби на Київщині встановлюються, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна речник ДСНС України Олександр Хорунжий, пише УНН.

Для ліквідації пожежі у селі Погреби Київської області, з його слів, було задіяно понад 60 рятувальників.

Причину пожежі при таких масштабах, якщо вона не очевидна, встановити складно. Необхідно, щоб працювала лабораторія, а поліція опитала свідків, тоді можна встановити причину – сказав він.

Хорунжий зазначив, що пожежа відбулась на 5 тисячах метрів квадратних.

