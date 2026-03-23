Причини масштабної пожежі на складах під Києвом встановлюються - у ДСНС вказали на складнощі
Київ • УНН
Для ліквідації вогню на площі 5 тисяч квадратних метрів задіяли понад 60 рятувальників. На місці працює лабораторія та поліція для опитування свідків.
Причини пожежі на складах у селі Погреби на Київщині встановлюються, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна речник ДСНС України Олександр Хорунжий, пише УНН.
Деталі
Для ліквідації пожежі у селі Погреби Київської області, з його слів, було задіяно понад 60 рятувальників.
Горів не лише склад, а й гектар сухої трави: під Києвом загасила масштабну пожежу, одна людина звернулась до медиків22.03.26, 19:32 • 4996 переглядiв
Причину пожежі при таких масштабах, якщо вона не очевидна, встановити складно. Необхідно, щоб працювала лабораторія, а поліція опитала свідків, тоді можна встановити причину
Хорунжий зазначив, що пожежа відбулась на 5 тисячах метрів квадратних.
Масштабна пожежа на складі під Києвом охопила 5500 квадратних метрів, задіяні десятки рятувальників22.03.26, 18:00 • 17113 переглядiв