Горів не лише склад, а й гектар сухої трави: під Києвом загасила масштабну пожежу, одна людина звернулась до медиків
Київ • УНН
Рятувальники загасили вогонь у складській будівлі та на гектарі сухої трави. За медичною допомогою звернувся один чоловік, причини займання з'ясовують.
Під Києвом загасили масштабну пожежу на складі, а також займання трав’яного настилу на прилеглій території, одна людина звернулась за меддопомогою, передає УНН із посиланням на ДСНС.
О 18:40 ліквідовано пожежу в складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також сталося займання трав’яного настилу на прилеглій території — пожежу на площі 1 га ліквідовано
До гасіння залучалися:
▪️ від ДСНС Київської області — 38 рятувальників та 10 од. техніки;
▪️ від ДСНС м. Києва — 26 рятувальників та 6 од. техніки;
▪️ від СПК — 5 осіб та 3 од. техніки.
Загалом — 69 осіб та 22 одиниці техніки.
За попередніми даними, загиблих немає, один чоловік звернувся за медичною допомогою.
Причини пожежі встановлюються.
