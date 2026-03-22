Велика пожежа на складі під Києвом - у чотирьох районах столиці спостерігається задимлення

Київ • УНН

 • 4718 перегляди

У Київській області горить склад площею 3000 квадратних метрів. Мешканцям Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Подільського районів радять зачинити вікна.

Фото: Головне управління ДСНС України у Києві

У неділю, 22 березня, в Київській області зафіксували пожежу у складській будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА і Головне управління ДСНС України в Києві.

Деталі

Як зазначили в Київській міській державній адміністрації, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею. Для її ліквідації залучили техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м².

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці

- повідомили в КМДА.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки 22 березня по Запорізькій області загинув чоловік.

Євген Устименко

