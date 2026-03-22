Велика пожежа на складі під Києвом - у чотирьох районах столиці спостерігається задимлення
Київ • УНН
У Київській області горить склад площею 3000 квадратних метрів. Мешканцям Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Подільського районів радять зачинити вікна.
У неділю, 22 березня, в Київській області зафіксували пожежу у складській будівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА і Головне управління ДСНС України в Києві.
Деталі
Як зазначили в Київській міській державній адміністрації, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею. Для її ліквідації залучили техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м².
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки 22 березня по Запорізькій області загинув чоловік.