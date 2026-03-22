Крупный пожар на складе под Киевом - в четырех районах столицы наблюдается задымление

Киев • УНН

 • 2826 просмотра

В Киевской области горит склад площадью 3000 квадратных метров. Жителям Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов советуют закрыть окна.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

В воскресенье, 22 марта, в Киевской области зафиксировали пожар в складском здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Детали

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром. Для его ликвидации привлекли технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м².

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице

- сообщили в КГГА.

Напомним

В результате российской атаки 22 марта по Запорожской области погиб мужчина.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Техника
Война в Украине
Киевская область
Запорожская область
Киевская городская государственная администрация
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям