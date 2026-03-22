Крупный пожар на складе под Киевом - в четырех районах столицы наблюдается задымление

В воскресенье, 22 марта, в Киевской области зафиксировали пожар в складском здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром. Для его ликвидации привлекли технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м².

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице - сообщили в КГГА.

В результате российской атаки 22 марта по Запорожской области погиб мужчина.