Крупный пожар на складе под Киевом - в четырех районах столицы наблюдается задымление
Киев • УНН
В Киевской области горит склад площадью 3000 квадратных метров. Жителям Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов советуют закрыть окна.
В воскресенье, 22 марта, в Киевской области зафиксировали пожар в складском здании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Детали
Как отметили в Киевской городской государственной администрации, в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром. Для его ликвидации привлекли технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м².
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Напомним
В результате российской атаки 22 марта по Запорожской области погиб мужчина.