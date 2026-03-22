Удар рф по Запорізькій області - у Комишувасі загинув 53-річний чоловік

Через російську атаку 22 березня по Запорізькій області загинув чоловік. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникла пожежа. Внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік - йдеться в дописі.

У ніч на 22 березня російські війська атакували Україну 139 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 127 із них, однак зафіксовано й влучання.