Удар рф по Запорожской области - в Камышевахе погиб 53-летний мужчина

В результате российской атаки 22 марта в Запорожской области погиб мужчина. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе. Разрушены частные дома и нежилые постройки, возник пожар. В результате обстрела погиб 53-летний мужчина - говорится в сообщении.

В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания.