Удар рф по Запорожской области - в Камышевахе погиб 53-летний мужчина
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Камышеваху управляемыми авиабомбами, разрушив дома и нежилые постройки. В результате вражеского обстрела погиб местный житель.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
В результате российской атаки 22 марта в Запорожской области погиб мужчина. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Подробности
россияне ударили управляемыми авиабомбами по Камышевахе. Разрушены частные дома и нежилые постройки, возник пожар. В результате обстрела погиб 53-летний мужчина
Напомним
В ночь на 22 марта российские войска атаковали Украину 139 ударными беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили или подавили 127 из них, однако зафиксированы и попадания.