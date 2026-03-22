Горел не только склад, но и гектар сухой травы: под Киевом потушили масштабный пожар, один человек обратился к медикам
Киев • УНН
Спасатели потушили огонь в складском здании и на гектаре сухой травы. За медицинской помощью обратился один человек, причины возгорания выясняются.
Под Киевом потушили масштабный пожар на складе, а также возгорание травяного настила на прилегающей территории, один человек обратился за медпомощью, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 18:40 ликвидирован пожар в складском здании на площади 5500 кв.м. Также произошло возгорание травяного настила на прилегающей территории — пожар на площади 1 га ликвидирован
К тушению привлекались:
▪️ от ГСЧС Киевской области — 38 спасателей и 10 ед. техники;
▪️ от ГСЧС г. Киева — 26 спасателей и 6 ед. техники;
▪️ от СПК — 5 человек и 3 ед. техники.
Всего — 69 человек и 22 единицы техники.
По предварительным данным, погибших нет, один мужчина обратился за медицинской помощью.
Причины пожара устанавливаются.
