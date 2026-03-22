Масштабна пожежа на складі під Києвом охопила 5500 квадратних метрів, задіяні десятки рятувальників
Київ • УНН
Понад 60 рятувальників ліквідовують займання складу в селі Погреби. За попередніми даними жертв немає, у чотирьох районах Києва помітне задимлення.
У Київській області триває ліквідація великої пожежі, яка сталася у складській будівлі в селі Погреби. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
У селі Погреби сталася пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв.м. До гасіння залучено сили за підвищеним рангом виклику: понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Наразі, роботи з ліквідації пожежі тривають.
У Київській області горить склад площею 3000 квадратних метрів. Мешканцям Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Подільського районів радять зачинити вікна.