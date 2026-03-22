Масштабный пожар на складе под Киевом охватил 5500 квадратных метров, задействованы десятки спасателей

В Киевской области продолжается ликвидация крупного пожара, произошедшего в складском здании в селе Погребы. По предварительным данным, обошлось без жертв. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

В селе Погребы произошел пожар в складском здании на площади 5500 кв.м. К тушению привлечены силы по повышенному рангу вызова: более 60 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС, а также подразделения местной пожарной охраны - говорится в сообщении ГСЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются.

В Киевской области горит склад площадью 3000 квадратных метров. Жителям Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского районов советуют закрыть окна.