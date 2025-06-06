Президент Европейского совета намекнул, что ЕС может наказать Израиль за наступление в Газе – Politico

Президент Европейского совета Антонио Коста считает, что новый обзор ЕС, вероятно, обнаружит, что Израиль не выполняет свои обязательства по правам человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на высказывания Косты, которые приводит Politico.

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Президент Европейского совета Антонио Коста заявил, что дипломатическая служба ЕС сейчас оценивает, выполняет ли Израиль свои обязательства согласно международному праву в отношении действий в Газе.

Но, глядя ваши телевизоры и читая ваши газеты, я думаю, нетрудно предсказать, к какому выводу они придут - считает Коста.

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Европейской службе внешних действий (ЕВС) было поручено рассмотреть Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем, которое закрепляет уважение к правам человека и демократическим принципам как "важный элемент" сотрудничества между ними. Широкая коалиция из 17 стран-членов ЕС во главе с Нидерландами настаивала на пересмотре, который будет представлен на встрече министров иностранных дел 23 июня.

Четверо дипломатов, которым предоставлена анонимность для откровенного разговора об этом процессе, заявили, что на Европейскую комиссию растет давление относительно внесения предложений, предусматривающих ухудшение связей в таких сферах, как торговля, если будет установлено, что Израиль нарушает эти положения - пишет Politico.

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Нам нужно принимать решения большинством голосов, квалифицированным большинством или единством. Нам следует дождаться оценки, а затем обсудить, какое решение мы хотим принять и какое большинство нам нужно для принятия решения - сказал Президент Европейского совета Антонио Коста о процессе обсуждения в Совете ЕС.

Издание Politico предполагает, что отмена Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем потребует единодушной поддержки всех 27 стран-членов и столкнется с сопротивлением таких стран, как Венгрия и Чешская Республика. Чиновники рассматривают альтернативные шаги, которые могли бы сократить действия некоторых частей пакта и нуждались бы лишь в квалифицированном большинстве голосов.

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