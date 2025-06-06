Президент Європейської ради натякнув що ЄС може покарати Ізраїль за наступ у Газі – Politico

Президент Європейської ради Антоніо Коста вважає, що новий огляд ЄС, ймовірно, виявить, що Ізраїль не виконує своїх зобов'язань щодо прав людини. Про це пише УНН з посиланням на висловлювання Кости, які наводить Politico.

Президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що дипломатична служба ЄС наразі оцінює, чи виконує Ізраїль свої зобов’язання згідно з міжнародним правом стосовно дій у Газі.

Але, дивлячись ваші телевізори та читаючи ваші газети, я думаю, неважко передбачити, до якого висновку вони дійдуть

Європейській службі зовнішніх дій (ЄВС) було доручено розглянути Угоду про асоціацію ЄС з Ізраїлем, яка закріплює повагу до прав людини та демократичних принципів як "важливий елемент" співпраці між ними. Широка коаліція з 17 країн-членів ЄС на чолі з Нідерландами наполягала на перегляді, який буде представлений на зустрічі міністрів закордонних справ 23 червня.

Четверо дипломатів, яким надано анонімність для відвертої розмови про цей процес, заявили, що на Європейську комісію зростає тиск щодо внесення пропозицій, які передбачають погіршення зв'язків у таких сферах, як торгівля, якщо буде встановлено, що Ізраїль порушує ці положення

У Газі 27 палестинців загинули під час очікування гуманітарної допомоги - ЗМІ

Нам потрібно приймати рішення більшістю голосів, кваліфікованою більшістю або єдністю. Нам слід дочекатися оцінки, а потім обговорити, яке рішення ми хочемо прийняти і яка більшість нам потрібна для прийняття рішення