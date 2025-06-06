Президент Європейської ради натякнув що ЄС може покарати Ізраїль за наступ у Газі – Politico

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив
13:00 • 29246 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

11:45 • 61169 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

6 червня, 07:51 • 49278 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 67805 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 111536 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 155104 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 115010 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 99657 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 91622 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 66651 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
54%
750мм
Популярнi новини

У Тернополі стан атмосферного повітря повертається у норму, радіаційний фон на прийнятному рівні

6 червня, 06:58 • 20315 перегляди

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

09:26 • 21333 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 52141 перегляди

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

11:38 • 27303 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 25310 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

14:47 • 7560 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

14:30 • 10647 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 26226 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

13:00 • 29260 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 61183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 52723 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 131627 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 95013 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 136900 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 360729 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Президент Європейської ради натякнув що ЄС може покарати Ізраїль за наступ у Газі – Politico

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Президент Європейської ради Коста заявив, що ЄС оцінює дотримання Ізраїлем прав людини в Газі. Розглядаються заходи, включно зі зміною торговельних відносин.

Президент Європейської ради натякнув що ЄС може покарати Ізраїль за наступ у Газі – Politico

Президент Європейської ради Антоніо Коста вважає, що новий огляд ЄС, ймовірно, виявить, що Ізраїль не виконує своїх зобов'язань щодо прав людини. Про це пише УНН з посиланням на висловлювання Кости, які наводить Politico.

Деталі

Президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що дипломатична служба ЄС наразі оцінює, чи виконує Ізраїль свої зобов’язання згідно з міжнародним правом стосовно дій у Газі.

Але, дивлячись ваші телевізори та читаючи ваші газети, я думаю, неважко передбачити, до якого висновку вони дійдуть

- вважає Коста.

Додатково

Європейській службі зовнішніх дій (ЄВС) було доручено розглянути Угоду про асоціацію ЄС з Ізраїлем, яка закріплює повагу до прав людини та демократичних принципів як "важливий елемент" співпраці між ними. Широка коаліція з 17 країн-членів ЄС на чолі з Нідерландами наполягала на перегляді, який буде представлений на зустрічі міністрів закордонних справ 23 червня.

Четверо дипломатів, яким надано анонімність для відвертої розмови про цей процес, заявили, що на Європейську комісію зростає тиск щодо внесення пропозицій, які передбачають погіршення зв'язків у таких сферах, як торгівля, якщо буде встановлено, що Ізраїль порушує ці положення

- пише Politico.

У Газі 27 палестинців загинули під час очікування гуманітарної допомоги - ЗМІ03.06.25, 13:21 • 2452 перегляди

Нам потрібно приймати рішення більшістю голосів, кваліфікованою більшістю або єдністю. Нам слід дочекатися оцінки, а потім обговорити, яке рішення ми хочемо прийняти і яка більшість нам потрібна для прийняття рішення

- сказав Президент Європейської ради Антоніо Коста про процес обговорення в Раді ЄС.

Видання Politico припускає, що скасування Угоди про асоціацію ЄС з Ізраїлем вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн-членів і зіткнеться з опором таких країн, як Угорщина та Чеська Республіка. Чиновники розглядають альтернативні кроки, які могли б скоротити дії деяких частин пакту та потребували б лише кваліфікованої більшості голосів.

Ізраїль звинувачують у геноциді через обмеження водопостачання Гази19.12.24, 09:55 • 13823 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Israel
Європейська комісія
Європейський Союз
Чехія
Нідерланди
Угорщина
Сектор Гази
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9