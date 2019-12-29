Президент: я бы поменял 100 беркутовцев на одного разведчика

"По поводу беркутувцив. Да, это условия, условия "всех на всех". Мы забирали наших героев, я считаю, что это сложное было решение. Решение политическое, это правда. И я считаю, что наши бойцы, наши военные и журналисты - все они являются героями. И я уверен, что у нас приоритет вернуть наших людей", - сказал Зеленский.

По его словам, у возвращенных России беркутовцев не было приговора суда, и если бы они здесь остались, то не получили бы более 5-6 лет заключения.

"Дела Майдана мы закончим обязательно. Трое из них, они были в СИЗО, из этих 5 беркутовцев. И тоже были без суда. Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, ребят которые защищали, простите которые были в Дебальцево - для меня они герои", - сказал Зеленский.

По словам Президента, приоритет государства - вернуть живых людей.

"Мы с вами говорим - могли, а мы возвращаем живых людей. Я вам больше скажу, если бы у меня было 100 беркутовцев, и мне бы предложили одного разведчика, одного, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, которые находились в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал ранее УНН, самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту "Борисполь".

По информации адвоката экс-беркутовцев Игоря Варфоломеева, обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО на Донбасс и передали представителям ОРДЛО.