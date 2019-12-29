Літак зі звільненими українцями приземлився в аеропорту “Бориспіль”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.
Так, в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак зі звільненими українцями, яких утримували в ОРДЛО.
Звільнених українців біля літака зустрів Президент України Володимир Зеленський, їх рідні та близькі, а також міністр оборони України Андрій Загороднюк, керівник Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.