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Літак зі звільненими українцями приземлився в аеропорту “Бориспіль”

Літак зі звільненими українцями приземлився в аеропорту “Бориспіль”

Київ • УНН

 • 17766 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.

Так, в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак зі звільненими українцями, яких утримували в ОРДЛО. 

Звільнених українців біля літака зустрів Президент України Володимир Зеленський, їх рідні та близькі, а також міністр оборони України Андрій Загороднюк, керівник Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових

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