Президент: я б поміняв 100 беркутівців на одного розвідника
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він би обміняв сто беркутівців на одного живого українського розвідника. Про це він повідомив після зустрічі українських звільнених, які утримувалися в ОРДЛО, в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.
“З приводу беркутувців. Так, це умови, умови „всіх на всіх“. Ми забирали наших героїв, я вважаю, що це складне було рішення. Рішення політичне, це правда. І я вважаю, що наші бійці, наші військові і журналісти — вони всі є герої. І я впевнений, що у нас пріоритет повернути наших людей”, — сказав Зеленський.
За його словами, у повернутих Росії беркутівців не було вироку суду, і якби вони тут залишилися, то не отримали б більше 5-6 років ув’язнення.
“Справи Майдану ми закінчимо обов’язково. Троє із них, вони були в СІЗО, із цих 5 беркутівців. І теж були без вироку суду. Якби вони залишились, ми б не отримали наших розвідників, хлопців які захищали, вибачте які були в Дебальцево — для мене вони герої”, — сказав Зеленський.
За словами Президента, пріоритет держави — повернути живих людей.
“Ми з вами говоримо — могли, а ми повертаємо живих людей. Я вам більше скажу, якщо б у мене було 100 беркутівців, і мені б запропонували одного розвідника, одного, я б їм віддав 100 беркутівців і повернув би живого розвідника”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося – з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.
За інформацією адвоката ексберкутівців Ігора Варфоломєєва, обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО на Донбас і передали представникам ОРДЛО.