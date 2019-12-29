Президент: я б поміняв 100 беркутівців на одного розвідника

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він би обміняв сто беркутівців на одного живого українського розвідника. Про це він повідомив після зустрічі українських звільнених, які утримувалися в ОРДЛО, в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.