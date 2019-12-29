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Президент: я б поміняв 100 беркутівців на одного розвідника

Президент: я б поміняв 100 беркутівців на одного розвідника

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він би обміняв сто беркутівців на одного живого українського розвідника. Про це він повідомив після зустрічі українських звільнених, які утримувалися в ОРДЛО, в аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.

“З приводу беркутувців. Так, це умови, умови „всіх на всіх“. Ми забирали наших героїв, я вважаю, що це складне було рішення. Рішення політичне, це правда. І я вважаю, що наші бійці, наші військові і журналісти — вони всі є герої. І я впевнений, що у нас пріоритет повернути наших людей”, — сказав Зеленський.

За його словами, у повернутих Росії беркутівців не було вироку суду, і якби вони тут залишилися, то не отримали б більше 5-6 років ув’язнення.

“Справи Майдану ми закінчимо обов’язково. Троє із них, вони були в СІЗО, із цих 5 беркутівців. І теж були без вироку суду. Якби вони залишились, ми б не отримали наших розвідників, хлопців які захищали, вибачте які були в Дебальцево — для мене вони герої”, — сказав Зеленський.

За словами Президента, пріоритет держави — повернути живих людей.

“Ми з вами говоримо — могли, а ми повертаємо живих людей. Я вам більше скажу, якщо б у мене було 100 беркутівців, і мені б запропонували одного розвідника, одного, я б їм віддав 100 беркутівців і повернув би живого розвідника”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося – з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.

Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

За інформацією адвоката ексберкутівців Ігора Варфоломєєва, обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО на Донбас і передали представникам ОРДЛО.

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