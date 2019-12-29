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Ексберкутівці вже на КПВВ "Майорське" — адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО, вони вже знаходяться на КПВВ “Майорське”, де розпочався обмін утримуваними особами. Про це УНН повідомив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв.

“Вони всі знаходяться на КПВВ”, — повідомив він.

Зі слів Варфоломєєва, всіх трьох давно вивезли з Лук’янівського СІЗО, де напередодні зібрались активісти.

Як повідомляв УНН, напередодні під Лук’янівським СІЗО активісти заблокували виїзд автозаків в яких перебували обвинувачені у вбивствах на Майдані колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”.

Раніше у суботу Київський апеляційний суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.

Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “Великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

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