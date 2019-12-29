Ексберкутівці вже на КПВВ "Майорське" — адвокат

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук’янівського СІЗО, вони вже знаходяться на КПВВ “Майорське”, де розпочався обмін утримуваними особами. Про це УНН повідомив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв.