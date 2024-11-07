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Президент Германии готов распустить бундестаг для досрочных выборов

Президент Германии готов распустить бундестаг для досрочных выборов

Киев  •  УНН

13:55 • 1093 просмотра

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Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте. Голосование о доверии правительству Шольца состоится 15 января после принятия ключевых законопроектов.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер готов распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием проверки

- заявил Штайнмайер.

Развал коалиции президент назвал "политическим кризисом", но призвал не считать произошедшее "концом света".

Он подчеркнул, что в принципе готов к голосованию в бундестаге по вопросу о доверии правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца для проведения досрочных выборов в марте.

Добавим

Ожидается, что до конца декабря Шольц вынесет на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий. Голосование по вопросу о доверии правительству канцлера должно состояться 15 января.

Напомним

Из-за конфликт между Шольцом и мыныистром финансов, главой партии Свободных демократов распалась парламентская коалиция и правительство.

Линднер призвал к сокращению бюджетных расходов и снижению налогов для состоятельных граждан, а также к замедлению перехода Германии к углеродно-нейтральной экономике. В знак протеста против таких предложений Шольц объявил об увольнении Линднера с должности министра финансов.

В Бундестаге считают, что армии ФРГ понадобится еще 35 тысяч военных, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО13 октября 2024, 00:33 • 19861 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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