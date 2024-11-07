Президент Германии готов распустить бундестаг для досрочных выборов
Киев • УНН
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте. Голосование о доверии правительству Шольца состоится 15 января после принятия ключевых законопроектов.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер готов распустить бундестаг для проведения досрочных выборов в марте. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.
Нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать. Это будет моим критерием проверки
Развал коалиции президент назвал "политическим кризисом", но призвал не считать произошедшее "концом света".
Он подчеркнул, что в принципе готов к голосованию в бундестаге по вопросу о доверии правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца для проведения досрочных выборов в марте.
Добавим
Ожидается, что до конца декабря Шольц вынесет на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий. Голосование по вопросу о доверии правительству канцлера должно состояться 15 января.
Напомним
Из-за конфликт между Шольцом и мыныистром финансов, главой партии Свободных демократов распалась парламентская коалиция и правительство.
Линднер призвал к сокращению бюджетных расходов и снижению налогов для состоятельных граждан, а также к замедлению перехода Германии к углеродно-нейтральной экономике. В знак протеста против таких предложений Шольц объявил об увольнении Линднера с должности министра финансов.
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