В Бундестаге считают, что армии ФРГ понадобится еще 35 тысяч военных, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО

Председатель комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер считает, что Бундесвер потребует до 35 тысяч дополнительных солдат, чтобы соответствовать новым оборонным требованиям НАТО. Об этом сообщает RND, пишет УНН.

Детали

Текущие планы НАТО предусматривают увеличение количества боеспособных бригад с 82 до 131 из-за угрозы со стороны РФ. То есть, Альянс намерен создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных.

Если предположить, что количество боевых бригад в Альянсе увеличится с 82 до 131 и что Германия будет принимать пропорциональное участие, то армии понадобится пять дивизий вместо нынешних трех дивизий из 65 тысяч солдат - сказал Фабер.

Таким образом, по словам чиновника, численность всех дивизий составит примерно 100 тысяч солдат Бундесвера - на 35 тысяч больше, чем предполагается сейчас.

В то же время он отметил, что создание этих дивизий «займет около десяти лет».

Также Фебер добавил, что, вероятно, вырастут и расходы на оборону.

Требования НАТО ко всем 32 странам-членам возрастут, а, следовательно, и к Германии. Поэтому больше не будет достаточно тратить на оборону 2% годового экономического производства. Это должно быть 3%, - сказал чиновник Бундестага.

НАТО нужно до полусотни новых бригад, чтобы защититься в случае нападения рф - Reuters