У Бундестазі вважають, що армії ФРН знадобиться ще 35 тисяч військових, щоб відповідати новим оборонним вимогам НАТО

Голова комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер вважає, що Бундесвер потребуватиме до 35 тисяч додаткових солдатів, аби відповідати новим оборонним вимогам НАТО. Про це повідомляє RND, пише УНН.

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Поточні плани НАТО передбачають збільшення кількості боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ. Тобто, Альянс має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових.

Якщо припустити, що кількість бойових бригад в Альянсі збільшиться з 82 до 131 і що Німеччина братиме пропорційну участь, то армії знадобиться п'ять дивізій замість нинішніх трьох дивізій із 65 тисяч солдатів

Таким чином, за словами посадовця, чисельність усіх дивізій становитиме приблизно 100 тисяч солдатів Бундесверу – на 35 тисяч більше, ніж передбачається зараз.

Водночас він зазначив, що створення цих дивізій "займе близько десяти років".

Також Фебер додав, що, ймовірно, зростуть й витрати на оборону.

Вимоги НАТО до всіх 32 країн-членів зростуть, а, отже, і до Німеччини. Тому більше не буде достатньо витрачати на оборону 2% річного економічного виробництва. Це має бути 3%,