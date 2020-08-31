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Президент Франции после взрыва в Бейруте вновь прибыл в Ливан

Киев • УНН

 • 93910 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона после взрыва в Бейруте вновь прибыл в Ливан, чтобы проверить ход событий. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Президент Франции после взрыва в Бейруте вновь прибыл в Ливан

“Я говорю ливанцам, что вы — братья французов. Как я и обещал вам, я возвращаюсь в Бейрут для обзора событий по чрезвычайной помощи и совместно работать над созданием необходимых условий для восстановления и стабильности”, — написал Макрон.

Как сообщал УНН, в Ливане под давлением президента Франции началось формирование нового правительства. Посол Ливана в Германии Мустафа Адиб был назначен премьер-министром Ливана.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа, в результате которого погибли около 200 человек и 6500 получили ранения. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры, однако президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана подало в отставку. Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, однако позже согласился на участие в расследовании ФБР и Франции.

Libanais, vous êtes comme des frères pour les Français. Je vous en ai fait la promesse : je reviens à Beyrouth pour faire le point sur l’aide d’urgence et bâtir avec vous les conditions de la reconstruction et de la stabilité.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 31, 2020

EN DIRECT | De retour à Beyrouth. https://t.co/Qn4idLtWQv

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 31, 2020

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