Президент Франції після вибуху у Бейруті знов прибув до Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон після вибуху у Бейруті знов прибув до Лівану, щоб перевірити хід подій. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
“Я кажу ліванцям, що ви — брати французів. Як я і обіцяв вам, я повертаюся до Бейруту для огляду подій щодо надзвичайної допомоги та спільно працювати над створенням необхідних умов для відбудови та стабільності”, — написав Макрон.
Як повідомляв УНН, у Лівані під тиском президента Франції почалося формування нового уряду. Посол Лівану в Німеччині Мустафа Адіб був призначений прем’єр-міністром Лівану.
Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня, в результаті якого загинули близько 200 осіб і 6500 отримали поранення. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри, проте президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали понад 700 людей. Уряд Лівану подав у відставку. Президент Лівану Мішель Аун відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута, проте пізніше погодився на участь у розслідуванні ФБР та Франції.
Libanais, vous êtes comme des frères pour les Français. Je vous en ai fait la promesse : je reviens à Beyrouth pour faire le point sur l’aide d’urgence et bâtir avec vous les conditions de la reconstruction et de la stabilité.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 31, 2020
EN DIRECT | De retour à Beyrouth. https://t.co/Qn4idLtWQv— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 31, 2020