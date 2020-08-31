У Лівані під тиском президента Франції почалося формування нового уряду

“У понеділок під тиском президента Франції, який відвідає Бейрут, ліванські лідери призначили новим прем’єр-міністром дипломата Мустафу Адіба, який буде домагатися реформ, спрямованих на витягування близькосхідної нації з фінансової прірви”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що призначення Адіба відбулося за кілька годин до того, як президент Франції Еммануель Макрон повинен був приїхати в Бейрут вдруге менш ніж за місяць.

Високопоставлені ліванські чиновники заявили, що посередництво Макрона зіграло важливу роль в досягненні угоди про нового прем’єра. Минулого тижня політики зайшли в глухий кут у питанні про те, кого вибрати.

“Можливості для нашої країни невеликі, і місія, яку я прийняв, заснована на визнанні цього всіма політичними силами. Немає часу на розмови і обіцянки... Настав час співпрацювати з усіма”, — сказав Адіб, який заручився підтримкою майже всіх основних сторін Лівану в ході консультацій, проведених президентом країни Мішелем Ауном.

Він закликав в рекордно короткі терміни сформувати уряд компетентних фахівців, негайно приступити до реформ і укласти угоду з Міжнародним валютним фондом. Переговори Лівану з МВФ про життєво важливу підтримку застопорилися з липня. Формування урядів Лівану в минулому часто займало місяці.

Як повідомляв УНН, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня, в результаті якого загинули близько 200 осіб і 6500 отримали поранення. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри, проте президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали понад 700 людей. Уряд Лівану подав у відставку. Президент Лівану Мішель Аун відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута, проте пізніше погодився на участь у розслідуванні ФБР та Франції.