В Ливане под давлением президента Франции началось формирование нового правительства

“В понедельник под давлением президента Франции, который посетит Бейрут, ливанские лидеры назначили новым премьер-министром дипломата Мустафу Адиба, который будет добиваться реформ, направленных на извлечение ближневосточной нации из финансовой пропасти”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Адиба произошло за несколько часов до того, как президент Франции Эммануэль Макрон должен был приехать в Бейрут во второй раз менее чем за месяц.

Высокопоставленные ливанские чиновники заявили, что посредничество Макрона сыграло важную роль в достижении соглашения о новом премьере. На прошлой неделе политики зашли в тупик в вопросе о том, кого выбрать.

“Возможности для нашей страны небольшие, и миссия, которую я принял, основана на признании этого всеми политическими силами. Нет времени на разговоры и обещания... Пришло время сотрудничать со всеми”, — сказал Адиб, который заручился поддержкой почти всех основных сторон Ливана в ходе консультаций, проведенных с президентом страны Мишелем Ауном.

Он призвал в рекордно короткие сроки сформировать правительство из компетентных специалистов, немедленно приступить к реформам и заключить соглашение с Международным валютным фондом. Переговоры Ливана с МВФ о жизненно важной поддержке застопорились с июля. Формирование правительств Ливана в прошлом часто занимало месяцы.

Как сообщал УНН, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа, в результате которого погибли около 200 человек и 6500 получили ранения. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры, однако президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана подало в отставку. Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, однако позже согласился на участие в расследовании ФБР и Франции.