Франція доправила до Лівану своїх військових та гуманітарну допомогу

Міністр Парлі заявила, що Франція буде надавати більшу допомогу, зокрема, надасть обладнання, яке допоможе в розчищенні завалів, завершенню робіт з надання допомоги та оцінки збитків. За її словами, 14 серпня до Лівану повинні були прибути близько 750 французьких солдатів, які візьмуть участь в гуманітарних місіях.

Вона також вказала, що французькі експерти нададуть допомогу в проведених розслідуваннях з метою з’ясування обставин вибуха, а також направлять продовольство і будівельні матеріали у порт Бейруту протягом найближчих декількох днів.

“Ви можете розраховувати на Францію, президент якої під час візиту до Бейрута заявив, що він надає в розпорядження ліванців всі можливості. Французькі приватні установи і компанії також внесли свій внесок у надання допомоги, яка по черзі прибуде в Бейрутський порт і аеропорт”, — додала Парлі.

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Міністр також висловила надію, що новий уряд буде швидко сформований для продовження реформ, які міжнародне співтовариство вважає необхідними.

“Розслідування тривають з метою з’ясування обставин злочину, паралельно з вивченням шкоди, плануванням відновлення пошкоджених будинків і забезпеченням продовольством”, — заявив президент Лівану.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон повернеться до Лівану 1 вересня, щоб простежити за контактами, які він почав з ліванськими посадовцями та лідерами, і побачити розвиток процесу відновлення пошкоджень в спустошених районах.

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Нагадаємо, в результаті вибуху в бейрутському порту зруйновано близько 8 тисяч будівель. Кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану в понеділок, 10 серпня, подав у відставку.