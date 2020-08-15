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Франция отправила в Ливан своих военных и гуманитарную помощь

Франция отправила в Ливан своих военных и гуманитарную помощь

Киев  •  УНН

 • 19513 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Ливана Мишель Аун в пятницу принял министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли в сопровождении посла Франции в Ливане Бруно Фуше, а также военную и дипломатическую делегацию. Об этом сообщает пресс-служба ливанского лидера, передает УНН.

Министр Парли заявила, что Франция будет оказывать большую помощь, в частности, предоставит оборудование, которое поможет в расчистке завалов, завершению работ по оказанию помощи и оценке ущерба. По ее словам, 14 августа в Ливан должны были прибыть около 750 французских солдат, которые примут участие в гуманитарных миссиях.

Она также указала, что французские эксперты окажут помощь в проведении расследованиях с целью выяснения обстоятельств взрыва, а также направят продовольствие и строительные материалы в порт Бейрута в течение ближайших нескольких дней.

“Вы можете рассчитывать на Францию, президент которой во время визита в Бейрут заявил, что он предоставляет в распоряжение ливанцев все возможности. Французские частные учреждения и компании также внесли свой вклад в оказание помощи, которая поочередно прибудет в бейрутский порт и аэропорт”, — добавила Парли.

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Министр также выразила надежду, что новое правительство Ливана будет быстро сформировано для продолжения реформ, которые международное сообщество считает необходимыми.

“Расследование продолжаются с целью выяснения обстоятельств преступления, параллельно с изучением вреда, планированием восстановления поврежденных зданий и обеспечением продовольствием”, — заявил президент Ливана.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрона вернется в Ливан 1 сентября, чтобы проследить за контактами, которые он завел с ливанскими чиновниками и лидерами, и увидеть развитие процесса восстановления повреждений в разрушенных районах.

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Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту разрушено около 8000 зданий. Число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один — украинец.

Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.

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